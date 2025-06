San Marino. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti visitano il Focus dedicato a Matteo Valli tra storia, fonti materiali e documenti

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, hanno visitato giovedì 26 giugno 2025 il Focus intitolato “Matteo Valli. Frammenti di storia tra fonti materiali e documenti”, ospitato nelle sedi del Museo di Stato e di Palazzo Valloni (Biblioteca di Stato e Archivio di Stato).

Il Focus, curato dalle dottoresse Paola Bigi e Claudia Malpeli degli Istituti Culturali, insieme all’architetto Maurizio Del Din, offre un’importante riflessione sulla figura storica del politico e letterato sammarinese Matteo Valli (1596-1658). Valli è autore della celebre relazione “Dell’origine et Governo della Republica di San Marino”, pubblicata a Padova nel 1633, due anni dopo la devoluzione del Ducato di Urbino alla Santa Sede. Tale opera ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita e nella diffusione del cosiddetto “mito della libertà” di San Marino.

Nel percorso espositivo sono illustrate anche le scoperte derivanti dagli studi effettuati sulle fonti materiali ritrovate durante recenti interventi di restauro e ristrutturazione nella cosiddetta “casa di Matteo Valli”, situata in via Basilicius a San Marino. Tra i reperti oggetto di documentazione e analisi figurano strutture murarie, materiali ceramici e alcuni reperti faunistici, ora conservati presso gli Istituti Culturali e i Musei di Stato.

Gli interventi nella casa storica di Valli hanno permesso inoltre di approfondire le trasformazioni urbanistiche del quartiere situato tra la Porta di San Francesco e l’attuale Piazzetta del Titano, cuore antico di San Marino Città.

Le Loro Eccellenze hanno espresso soddisfazione per le ricerche condotte dagli Istituti Culturali, sottolineando come queste iniziative siano fondamentali per la conoscenza e la valorizzazione del sito storico “Centro storico di San Marino e Monte Titano”, che il prossimo 7 luglio celebrerà il 17° anniversario dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.