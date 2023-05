San Marino. Gli eventi del fine settimana

San Marino, 31 maggio 2023 – Comincia oggi con “Calici di Bolle” un lungo weekend di eventi in territorio all’insegna della passione del buon vino e dei motori. Questo è solo l’inizio di un mese ricco di eventi.

Calici di Bolle – fino al 4 giugno

Anche quest’anno, in Via Eugippo, spazio all’enogastronomia locale. Tante le cantine presenti, molteplici le proposte di street food, il tutto accompagnato ogni sera da performance musicali – a partire dalle ore 20.00 – in un luogo pieno di bellezza e magia. In occasione dell’evento il servizio funivia sarà attivo fino alle 24.00.

Via Eugippo, Centro Storico

Ingresso libero

Info: https://www.facebook.com/calicidibolle

Evento AC.S/A.S.S. Motorshow – 4 giugno

Raduno di mezzi storici a 2 e 4 ruote aperto a tutti i veicoli che rappresentano un passato motoristico storico. Il fascino di questo raduno è nel vedere in azione questi mezzi storici attraverso le strade del Titano assaporando le specialità gastronomiche del territorio.

Orario: partenza alle ore 9.15 presso il Parcheggio Bus di Fonte dell’Ovo a Murata.

Info: [email protected]