San Marino. Gospel…Non solo a Natale: sabato 12 Aprile alle ore 21 presso la Sala Polivalente – auditorium “Little Tony” di Serravalle

La Pasqua si avvicina e quest’anno San Marino la accoglie con le sonorità del Gospel contemporaneo: Sabato 12 Aprile alle ore 21 presso la Sala Polivalente – auditorium “Little Tony” di Serravalle il coro “The Marching Saints” di San Giorgio di Piano (BO) si esibirà in concerto con musica dal vivo, offrendo un repertorio dalle sonorità soul, pop, blues, fusion jazz, rock e black tipiche delle celebrazioni che le comunità afroamericane vivono quotidianamente nelle proprie chiese.

Nato nel 2014 dopo un workshop di canto Gospel, il coro si esibisce da anni nelle più varie location italiane e grazie alla collaborazione della Giunta di Castello di Serravalle invita anche il pubblico sammarinese a farsi coinvolgere dalla “Buona Notizia” che abita e anima questo genere musicale dal messaggio profondamente umano e che è possibile condividere non solo a Natale ma in ogni periodo dell’anno.

Vi aspettiamo per vivere una serata in cui ascoltare ottima musica ma anche cantare e ballare insieme su ritmi sempre coinvolgenti, con un occhio rivolto anche alla solidarietà: il ricavato della serata sarà infatti devoluto in beneficenza alla Pubblica Assistenza “Croce Bianco Azzurra” e all’Associazione Parkinson San Marino.

Decisamente un ottimo modo per augurarsi vicendevolmente una Pasqua di pace e fratellanza!

Giunta di Castello di Serravalle