San Marino, grande adesione per Hack Robotics: oltre 50 giovani al primo hackathon robotico del Titano in programma domani

Enorme succeso di adesine per Hack Robotics, il primo hackathon dedicato alla robotica educativa nella Repubblica di San Marino, in programma domani 9 luglio. Oltre 50 giovani tra i 12 e i 18 anni hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, confermando il crescente interesse per le discipline STEM e per le tecnologie applicate all’apprendimento.

Ragazzi provenienti non solo dal Titano ma anche da città come Bologna, Forlì, Cesena e persino da Caserta si ritroveranno per una giornata all’insegna dell’innovazione e del lavoro di squadra. Divisi in team, affronteranno sfide pratiche con robot sotto la guida di esperti e formatori provenienti da First Global Italia, una delle realtà più attive nella promozione della robotica educativa a livello nazionale e internazionale.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è stimolare nei partecipanti lo sviluppo di competenze legate a Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, offrendo un’esperienza immersiva che unisce teoria e pratica. Ogni gruppo avrà a disposizione gratuitamente un kit robotico per progettare, costruire e programmare il proprio robot, affrontando così prove di ingegno e creatività.

A rendere ancora più prestigioso l’evento sarà la partecipazione del team sammarinese di robotica, reduce dai successi alle Olimpiadi di robotica di Atene 2024 e all’evento internazionale di Lignano Sabbiadoro nel febbraio 2025. I giovani del Titano, attualmente impegnati nella preparazione della prossima trasferta a Panama prevista per ottobre, condivideranno la propria esperienza internazionale, offrendo spunti e motivazione agli altri partecipanti.

L’appuntamento si concluderà alle 17:30 con l’apertura al pubblico, durante la quale si terrà la cerimonia di premiazione dei team vincitori, occasione per celebrare i risultati della giornata e valorizzare l’impegno dei giovani innovatori.