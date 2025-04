San Marino. GRANDE OLIO SLOW ! Il riconoscimento ufficiale all’ Olio Evo biologico Terra di San Marino

Un prestigioso ed ambito riconoscimento per la Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi: l’olio extra vergine biologico monocultivar Correggiolo Terra di San Marino si è aggiudicato il titolo di Grande Olio Slow.

Sabato 12 aprile 2025 ad Ascoli Piceno in occasione della presentazione nazionale della Guida agli Extravergini 2025 il vicepresidente della Cooperativa Olivicoltori Marino Bollini ed il Presidente del Consorzio Terra di San Marino Aida Maria Adele Selva hanno ritirato

l’attestato Grande Olio Slow: olio di qualità capace di emozionare in relazione a cultivar autoctone e territori di provenienza, ottenuto con pratiche agronomiche sostenibili.

La Guida Slow Food, uno strumento utile per i consumatori che vogliono districarsi con cognizione di causa nel complesso e articolato mondo dell’olio, presenta i migliori oli extravergine di oliva giudicati con il metro di “buono, pulito e giusto”. Nella Guida agli Extravergini 2025 sono presenti anche gli oli biologici Terra di San Marino Blend e Terra di San Marino Leccio del Corno. L’olio extravergine di oliva Terra di San Marino è prodotto da olive di varietà tradizionali del territorio sammarinese, ambiente particolarmente vocato per ottenere un olio di grande valore nutrizionale e dal profumo ed aroma inconfondibili.

Una grande soddisfazione per la Cooperativa Olivicoltori e per tutto il settore agricolo, nell’edizione 2025 sono raccontate 823 realtà tra frantoi, aziende agricole e oleifici e recensiti 1321 oli di qualità su tutto il territorio italiano. Tre i grandi riconoscimenti: Chiocciole, Grande Olio e Grande Olio Slow, l’olio Terra di San Marino Correggiolo è tra i migliori oli. E’ un olio con fragranze verdi complesse di mandorla, carciofo ed erba, l’amaro ed il piccante equilibrati con il fruttato.

Un meritato premio che ricompensa il lavoro, la cura e la passione del Presidente della Cooperativa Flavio Benedettini e di tutti i soci e che testimonia l’impegno continuo per la qualità, l’amore ed il rispetto per l’ambiente ed il nostro territorio.

Per poter ottenere oli extravergini di oliva di pregio, in grado di preservare le proprie caratteristiche qualitative peculiari, sia nutrizionali che sensoriali, nel tempo, è molto importante lavorare olive sane al grado ottimale di maturazione. La Cooperativa Olivicoltori lavora direttamente le olive dei soci con competenza e professionalità per mantenere inalterate le pregiate caratteristiche del prodotto. L’olivo, le olive, l’olio doni preziosi capaci di caratterizzare la nostra terra, di dipingere il nostro paesaggio e far conoscere un mondo operoso, semplice ed al contempo articolato, che continua a far scoprire i sapori e profumi ed anche i piaceri della vita.

Grande olio slow un onore ma anche una grande responsabilità, la Cooperativa Olivicoltori insieme al Consorzio Terra di San Marino continuerà a promuovere il valore ambientale, paesaggistico, salutistico ed economico dell’olio.

