San Marino. Grande partecipazione al primo incontro di “Power Women – You Are Strong”. Il movimento continua: prossimo appuntamento giovedì 15 maggio a Serravalle

È partito con grande entusiasmo e partecipazione il primo appuntamento di Power Women – You Are Strong, il nuovo movimento nato a Serravalle per promuovere il benessere e l’empowerment femminile.

L’incontro inaugurale, tenutosi giovedì 8 maggio presso la Sala del Castello di Serravalle, è stato un successo, accolto con calore e curiosità dalla comunità locale, confermando il forte bisogno di spazi di ascolto, connessione e crescita dedicati alle donne.



Il percorso continua con il secondo incontro giovedì 15 maggio alle ore 18.30, sempre presso la Sala del Castello di Serravalle, e proseguirà per un totale di 12 incontri settimanali gratuiti.

La partecipazione è aperta a tutte, anche a chi non ha potuto essere presente al primo incontro: ci si può unire in qualsiasi momento del percorso.



Ogni appuntamento offre un’esperienza coinvolgente e rigenerante, alternando:

• Meditazione guidata

• Journaling per la consapevolezza personale

• Stretching dolce e movimento consapevole

• Esercizi di crescita interiore

• Condivisione in cerchio in un ambiente sicuro e accogliente



Power Women si conferma un progetto innovativo nel panorama dell’empowerment femminile, non solo per i contenuti proposti, ma per lo spirito con cui coinvolge le donne del territorio: autenticità, ascolto, libertà e sorellanza sono le basi di questa comunità in espansione.



La prima lezione è stata molto apprezzata: tante partecipanti hanno espresso gratitudine per l’energia positiva e lo spazio di dialogo creato, testimoniando il desiderio reale di coltivare sé stesse e il proprio benessere.



Con la bella stagione, alcuni incontri si svolgeranno anche all’aperto presso la Bibliobaita, per rafforzare la connessione con la natura e valorizzare i luoghi del territorio messi a disposizione della cittadinanza.



La partecipazione è gratuita e senza iscrizione obbligatoria.

Chiunque desideri unirsi è il benvenuto: ogni incontro è un passo verso una versione più consapevole e forte di sé.



Per maggiori informazioni:

? powerwomen.youarestrong@gmail.com

? +39 3343182145