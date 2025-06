San Marino. Grande successo per “THE PURPLE NIGHT”, l’esclusivo show ideato e condotto da SENHIT per celebrare i 15 anni della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest

GRANDE SUCCESSO PER

“THE PURPLE NIGHT”

LO SHOW IDEATO E CONDOTTO DALLA PERFORMER

SENHIT

PER FESTEGGIARE I 15 ANNI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

ALL’EUROVISION SONG CONTEST

Domenica 15 giugno, nella suggestiva cornice di Campo Bruno Reffi a San Marino, si è tenuto “The Purple Night”, l’esclusivo show ideato e condotto da Senhit per celebrare i 15 anni della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, il più grande spettacolo musicale d’Europa.

Sul palco si sono alternati alcuni dei grandi nomi che hanno rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest come Valentina Monetta, i Piqued Jacks, Serhat, i Megara, Jessika e Jimmie Wilson.

Senhit ha entusiasmato il pubblico esibendosi con tutti i suoi colleghi e amici in una serie di duetti speciali che hanno coinvolto il pubblico, riportando alla memoria l’emozione del più noto evento musicale europeo.

Al termine della serata, tutti gli artisti si sono esibiti in un’interpretazione corale del celebre brano di Senhit “I am what I am”.

«La serata del 15 giugno a San Marino resterà per sempre nel mio cuore – dichiara Senhit – Condividere il palco con artisti straordinari come Valentina Monetta, Serhat, Jessika, i Megara, Jimmie Wilson e i Piqued Jacks è stato un vero onore. Ognuno ha portato la propria anima, la propria voce, la propria arte, creando un’atmosfera vibrante e indimenticabile. Io ero emozionata, concentrata, felice. Il pubblico ci ha travolti con un affetto incredibile. È stato un viaggio intenso, fatto di musica, collaborazione e bellezza autentica. Grazie a chi c’era, a chi ha creduto in noi, e a chi ha reso possibile questa magia»

Sono saliti sul palco per i saluti istituzionali il Direttore Generale della Rai e di San Marino RTV, Roberto Sergio, e il Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l’Expo, l’Informazione e l’Attrazione degli Investimenti Turistici della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, che hanno ricordato aneddoti, emozioni e momenti simbolici che hanno segnato la storia di San Marino all’Eurovision.

L’evento è stato prodotto da Purple Tribe by Senhit e realizzato in collaborazione con la Repubblica di San Marino e San Marino RTV, con il patrocinio della Segreteria di Stato di San Marino.

SENHIT è una cantante, TV host e media producer di fama internazionale, che vanta performance in tutto il mondo, tra cui la due partecipazioni all’Eurovision Song Contest nel 2011 e nel 2021, oltre che all’Eurovision Home Concerts del 2020, e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato non solo la serata finale ma il pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo, con l’appellativo di “Freaky Queen”. L’energetico e vibrante singolo “Pow” si è affiancato a “I am what i am”, una moderna rivisitazione dell’iconico brano di Gloria Gaynor, confermando la capacità di Senhit di unire energia contemporanea e grandi classici con uno stile unico. Entrambi i singoli hanno superato il milione di visualizzazioni su YouTube. Oltre a queste pubblicazioni, il 2024 ha visto Senhit impegnata nel “I AM WHAT I AM TOUR”, con date in tutta Europa. A maggio 2024, Senhit ha pubblicato “Colombia”, singolo che unisce le atmosfere elettropop ai ritmi sudamericani tanto cari all’artista, a cui è seguito il 28 giugno l’EP “Colombia Remixes”, contenente tre versioni remixate del brano originale firmate da Yves V., Moty e Stefy De Cicco. “Colombia” è stato presentato nell’omonima nazione sudamericana durante un evento speciale, ottenendo un grande successo di pubblico. Ad agosto 2024 Senhit si è esibita sul palco del Sziget Festival di Budapest, cantando di fronte a fan di tutto il mondo. Ad ottobre del medesimo anno, l’artista ha pubblicato l’album “Dangerous”, contenente 11 tracce che raccontano la sua storia, e che vede la collaborazione con artisti come Flo Rida, Steve Aoki, Tory Lanez, Benny Benassi e Stefy de Cicco. Tra ottobre e novembre 2024 l’artista è stata tra i protagonisti di Eurovision On Tour, tournée mondiale che ha visto i performer più amati e iconici della storia recente dell’Eurovision salire sui palchi delle principali città europee e australiane. Il 2025 ha già visto Senhit protagonista di numerosi eventi di rilievo. Tra questi, la sua partecipazione al San Marino Song Contest come ospite speciale, durante il quale ha ricevuto il prestigioso premio “Ambassador di San Marino”, un riconoscimento che celebra il suo ruolo di ambasciatrice culturale della Repubblica. Il 2 maggio ha rilanciato il singolo “2 GOOD”, un brano energico che ha subito conquistato il pubblico con il suo ritmo coinvolgente. A maggio, inoltre, ha ricoperto il ruolo di inviata speciale per San Marino all’Eurovision Song Contest, offrendo al pubblico un punto di vista unico dietro le quinte, e ha svolto la funzione di spokesperson, annunciando i voti della Repubblica con il suo carisma e la sua simpatia.

INSTAGRAM

FACEBOOK

X

YOUTUBE

Milano, 17 giugno 2025

Ufficio Stampa: Parole & Dintorni