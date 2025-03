San Marino. Grandi soddisfazioni per la ginnastica ritmica biancazzurra nel Campionato di Serie B  

Dopo il brillante esordio con podio ottenuto nella prima tappa a Chieti, la squadra di ginnastica ritmica del Titano conferma il suo ottimo stato di forma e centra nuovamente il terzo gradino anche nella seconda tappa della Regular Season del Campionato di Serie B, disputata domenica 3 marzo presso l’Unieuro Arena di Forlì, migliorandosi di oltre 5 punti. Accompagnate dalle allenatrici Erika Alimonti e Federica Protti, dal Presidente Federale Fabrizio Castiglioni e dalle atlete di riserva Eva Bombagioni, Sara Ceccoli e Matilde Tamagnini, sono scese in pedana rispettivamente Emma Fratti al cerchio (30.350), Gaia Zurlo alla palla (29.400), Gioia Casali alle clavette (26.700) e Camilla Rossi al nastro (27.150) ottenendo un punteggio totale di 113.600. Grazie ad una conduzione di gara eccellente, le ginnaste hanno dimostrato ancora una volta di essere determinate e fortemente competitive e sono salite ancora una volta sul terzo gradino del podio, superate dalla squadra Falciai Arezzo con 116.700 e Doria Gym Taviano con 115.100. Il Consiglio Federale rinnova le proprie congratulazioni a tutte le ginnaste e alle allenatrici per il grande impegno profuso ogni giorno in palestra, per il loro forte spirito di squadra che ha permesso il raggiungimento di un così valido risultato. Ora non resta che attendere l’ultima tappa di campionato, che vedrà la squadra scendere nuovamente in pedana ad Ancona il prossimo 17 marzo.