San Marino. Greenwashing, Palestina e politiche fiscali sull’ultimo numero del giornale di RETE

Nel pieno delle vacanze natalizie è arrivato alle case l’ultimo numero di “C’era una Svolta”, il giornale periodico di RETE. Grande attenzione in questa edizione, l’editoriale del direttore, che accende un focus sulla necessità di un cambio di paradigma della politica, il quale però deve passare obbligatoriamente attraverso i cittadini.

Di sicuro interesse anche l’articolo sull’economia green, molto spesso solo di facciata per trarre vantaggi di immagine e l’intervista politica a Marino Antimo Zanotti, che condivide coi lettori anche una parte della sua vita.

Tra gli altri temi in primo piano: l’operazione di cartolarizzazione degli NPL analizzata nelle sue diverse sfaccettature; il genocidio in Palestina, sul quale le Istituzioni sammarinesi colpevolmente continuano a tacere; le disuguaglianze in tema di politica fiscale.

Chi desidera ricevere gratuitamente il giornalino, può richiederlo scrivendo a ceraunasvolta@movimentorete. org o visionarlo online sul sito www.movimentorete.org/cera- una-svolta/

Movimento RETE