San Marino. Grieco e Gaiani i primi acquisti del Tre Penne

Dopo aver conosciuto l’avversario per il primo turno di qualificazione in Conference League, il Floriana di Malta, e aver terminato le riconferme per la prossima stagione, il Tre Penne piazza i primi due acquisti per il prossimo anno.

Il direttore sportivo Maurizio Di Giuli ha trovato l’accordo con il difensore Cristian Grieco e il centrocampista Matteo Gaiani, entrambi provenienti dal Murata.

Grieco, che indosserà il numero 22, è stato spesso impiegato come esterno difensivo e all’occorrenza anche centrale, queste le sue prime parole da giocatore biancazzurro: “Sono pronto e carico per questa nuova avventura, dopo quattro anni a San Marino arrivo in una delle big del campionato e non vedo l’ora di mettermi alla prova con compagni di alto livello – prosegue -. Sono molto motivato per questo inizio di stagione, personalmente sarà la prima volta che affronterò l’impegno europeo ed è sinonimo di orgoglio personale. Gli obiettivi sono quelli di provare a vincere tutto con il Tre Penne e chissà anche di passare un turno in Europa”.

Dopo una carriera passata tra le giovanili del Cesena, il passaggio alla Sammaurese e lo sbarco in Repubblica alla Libertas, Matteo Gaiani è pronto con la sua qualità a ritagliarsi spazio nell’importante centrocampo di Città. Nella scorsa stagione ha realizzato 5 gol in 33 presenze totali.

“Sono felice di essere in una delle squadre più forti del campionato, che da anni è stabilmente al vertice. La volontà di volersi confermare come una delle squadre più forti di tutte implica avere una rosa abbastanza lunga, ci sarà tanta concorrenza ma è una normale e starà a me ritagliarmi il mio spazio. Dovremo giocare tante partite tra Campionato e Coppa, con impegni ravvicinati che richiederanno un organico di valore e ampio” ha detto Gaiani, che ha scelto il 4 come numero di maglia.

SP Tre Penne