San Marino. Gruppo genitori di Fiorentino: Preoccupazione per la possibile chiusura della scuola elementare e dell’infanzia

Nei giorni scorsi abbiamo appreso dalla stampa che anche nel nostro Castello potrebbero chiudere la scuola elementare e quella dell’infanzia. In seguito a queste notizie si è riunita la Commissione Affari Interni che ha, di fatto, rinviato la decisione alle prossime sedute.

Ci saremmo aspettati da parte della Segreteria di Stato una risposta all’articolo uscito sulla stampa ma sulla vicenda è piombato un silenzio assoluto, per cui consideriamo attendibili le informazioni pubblicate.

Siamo sinceramente preoccupati per la situazione che si potrebbe creare.

Crediamo che le politiche scolastiche che questo governo ed il precedente hanno messo in campo, abbiano l’unico scopo di risparmiare risorse, senza preoccuparsi del mantenimento dei buoni standard qualitativi e dell’equilibrio psicofisico degli alunni.

La chiusura di un plesso di scuola primaria in un Castello porta alla morte sociale del paese. Fiorentino rappresenta un importante Castello a tradizione commerciale ed industriale e, negli ultimi anni, ha accolto anche nuovi insediamenti abitativi.

Chiudere plessi scolastici ed ammassare bambini in altre realtà pur di risparmiare, senza considerare la qualità dell’istruzione odierna e la possibilità che con numeri adeguati si possa fare una buona scuola, non rende un buon servizio al nostro Paese ed alle nuove generazioni.

Auspichiamo che la politica governativa voglia confrontarsi con tutti i Castelli e con i suoi abitanti prima di prendere decisioni avventate, ancorché definitive.

Gruppo genitori di Fiorentino