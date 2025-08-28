San Marino. Gruppo Genitori Sammarinesi organizzano per giovedì 4 settembre 2025 alle ore 17 una manifestazione in centro storico sul Pianello

I creatori del Gruppo Genitori Sammarinesi organizzano per giovedì 4 settembre 2025 alle ore 17 una manifestazione PACIFICA in centro storico sul Pianello per far sentire la voce e le preoccupazioni di tutti i genitori e cittadini.
Il caso del pedofilo ha suscitato enorme indignazione e la cittadinanza pretende ora risposte concrete.
Tutti i cittadini sono invitati, genitori, nonni, zii, amici e ovviamente anche i più piccoli!
Ci vediamo in Piazza della Libertà il 4 settembre alle ore 17, poi da lì passeggeremo per le vie del Centro per farci sentire in modo pacifico e tranquillo, confidiamo che la nostra presenza e la spensieratezza dei bambini possano far passare il nostro messaggio di protesta.
Portate tanti cartelloni, lasciate che i bambini diano spazio alla fantasia: il tema è la SICUREZZA.