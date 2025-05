San Marino guarda al futuro spaziale: Il Segretario di Stato Fabbri alla cerimonia di conferimento laurea honoris causa al Presidente ASI

Il Segretario di Stato, Rossano Fabbri, ha partecipato mercoledì 14 maggio alla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Scienze Umane per l’Innovazione, l’Inclusione e la Sostenibilità al Prof. Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Un riconoscimento prestigioso a una figura di riferimento nel mondo della ricerca e dell’industria spaziale.



Durante la cerimonia, il Segretario Fabbri ha evidenziato come il settore aerospaziale rappresenti sempre più una realtà concreta, un’opportunità di crescita e di sviluppo socio economico anche per i Paesi di piccole dimensioni: ”Lo spazio non è più un sogno riservato ai grandi. È una sfida reale, fatta di ricerca, imprese e nuove competenze. Anche San Marino si farà trovare pronto alle novità di questo ormai prossimo futuro.”

L’incontro è stato occasione per rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo scientifico, con la consapevolezza che il futuro appartiene a chi ha il coraggio di spingersi “verso l’infinito e oltre”.