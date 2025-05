San Marino. Guardia di Rocca: controlli su strada in materia di autotrasporto

“Nell’ambito della Legge nr.100 del 2010, personale della Sezione Operativa ha posto in essere in questi giorni, controlli mirati sull’autotrasporto di merci e di persone, atto a verificare il corretto funzionamento dei dispositivi, delle ore di viaggio e di riposo e della merce trasportata in collaborazione con la Sezione Visto Merci.

I controlli fanno seguito a corsi specifici in materia, tra cui l’ultimo avvenuto in data 13 maggio 2025 a Modena (MO) e organizzato dalla SILP, sulle “frodi e alterazione del tachigrafo” relazionato dal perito ed esperto dott. Zampedri della Polizia Locale di Trento – Specialità Controllo Autotrasporto CTU.

Durante le operazioni di accertamento è stato utilizzato il drone in uso alle pattuglie della Sezione, per mantenere l’intera are di verifica sotto controllo.

I controlli saranno una costante del Corpo, in considerazione del ruolo assegnato di polizia di Confine e della Sezione Visto Merci”.

Guardia di Rocca