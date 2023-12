San Marino. Guardia di Rocca: fermata autovettura italiana immatricolata con falsi documenti di San Marino

“Si comunica che, nel pomeriggio di martedì 05 dicembre u.s., una pattuglia della

Sezione Operativa e di Polizia Giudiziaria, durante i controlli al Confine di Dogana,

sottoponeva a fermo l’autovettura SMART BRABUS targata Italia, in quanto, durante le

verifiche dei documenti i militari si accorgevano di alcune incongruenze sulla carta di

circolazione italiana. A seguito delle successive verifiche con la Motorizzazione italiana

competente, che aveva immatricolato l’auto nel 2021 e con la società francese che ha

venduto l’autovettura nel 2020, la Sezione ha avuto conferma che il veicolo è stato

nazionalizzato sul territorio italiano tramite l’esibizione di falsi documenti di questa

Repubblica.

Pertanto, la Sezione Operativa, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il cittadino italiano

B.G. classe ’90 residente a Napoli (NA), per l’ipotesi della violazione dell’art.400 del c.p.

(riproduzione di pubblico sigillo).

L’indagine e tutt’ora in corso con le autorità competenti.”

Guardia di Rocca – Sezione Operativa