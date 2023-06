San Marino. Guardia di Rocca, l’attività svolta nell’ultimo mese: sequestrati 100 fumogeni in un negozio al dettaglio

“La Guardia di Rocca comunica che, nel pomeriggio di domenica 04 giugno u.s., i militari della Sezione Operativa e di Polizia Giudiziaria, a seguito di segnalazione, hanno appurato che, presso un negozio al dettaglio della Repubblica, venivano venduti articoli pirotecnici di categoria P1 il cui commercio è consentito alle sole armerie. Pertanto, hanno proceduto alla perquisizione del locale con il conseguente sequestro di 100 fumogeni nautici per un valore commerciale di 700,00 Euro, denunciando l’amministratore dell’attività all’Autorità Giudiziaria per le violazioni al Codice Penale emerse dall’accertamento.

Nell’ambito dei controlli al codice della strada, nei giorni scorsi veniva denunciato a piede libero il cittadino rumeno N.G.J. classe ’02 residente nel circondario, per aver condotto in territorio un’autovettura targata romania, senza avere mai conseguito la patente di guida, come confermato per il tramite della collaborazione dell’Ufficio Nazionale N.C.B. Interpol di San Marino con i colleghi rumeni.

Sempre nell’ambito della prevenzione dei controlli stradali, negli ultimi giorni, i militari della Sezione Operativa hanno posto a fermo amministrativo 4 autovetture e due motocicli perché privi di assicurazione RCA obbligatoria; in un caso, dopo un breve inseguimento, uno dei due motocicli oltre a essere privo di assicurazione, risultava privo di immatricolazione e del numero di telaio in quanto abraso. Il minore di anni 16 e il genitore, sono stati differiti all’Autorità giudiziaria per le violazioni al Codice della Strada – Penale e il mezzo veniva sottoposto a sequestro. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti sul motociclo. “