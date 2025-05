San Marino. Guida ai saldi invernali: I consigli dell’ASDICO

A San Marino, con la conclusione delle festività natalizie, è iniziato il periodo dei saldi invernali. L’ASDICO, Associazione Difesa Consumatori, ha fornito alcuni consigli essenziali per aiutare i consumatori a fare acquisti intelligenti e sicuri durante questa stagione di sconti. Mirco Battazza, presidente dell’ASDICO, sottolinea l’importanza di essere informati e attenti per distinguere le vere offerte dai potenziali inganni.

Il primo consiglio è quello di privilegiare i negozi conosciuti, dove è più probabile trovare articoli autentici in saldo piuttosto che merce invenduta di qualità inferiore. È importante anche fare attenzione ai negozi che espongono prodotti a prezzo pieno accanto a quelli scontati, poiché la legge richiede che siano mantenuti separati.

Un altro suggerimento utile è confrontare i prezzi degli articoli in più negozi per assicurarsi di ottenere il miglior affare possibile. Inoltre, è consigliabile essere scettici nei confronti dei capi in saldo disponibili in tutte le taglie, poiché potrebbero essere di qualità inferiore e prodotti appositamente per i saldi.

Per quanto riguarda gli acquisti online, l’ASDICO avverte di prestare attenzione nella condivisione di dati personali e di verificare sempre l’affidabilità dei siti di e-commerce, prediligendo quelli ufficiali. È anche utile leggere i commenti e le recensioni lasciate da altri acquirenti sui prodotti in vendita.