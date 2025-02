San Marino. Hostaria Da Lino riapertura a CENA anche il lunedì

Hostaria Da Lino, situata nel cuore di Borgo Maggiore, annuncia la riapertura per LA CENA tutti i giorni della settimana, incluso il lunedì. Questa notizia rappresenta un importante passo avanti per il rinomato ristorante, che mira a offrire un’esperienza culinaria completa e continua ai suoi clienti abituali e a nuovi visitatori.

La decisione di aprire anche il lunedì A CENA nasce dall’esigenza di soddisfare una clientela sempre più affezionata e desiderosa di vivere l’esperienza gastronomica tipica di San Marino.

Il ristorante, famoso per le sue specialità locali e la cucina tradizionale sammarinese, è un punto di riferimento per chi cerca piatti autentici preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Dalla pasta fatta in casa alle carni selezionate, ogni piatto è un omaggio alle tradizioni culinarie del territorio?.

Con la riapertura A CENA anche il lunedì, l’Hostaria Da Lino si pone l’obiettivo di accogliere non solo i residenti ma anche i turisti che visitano San Marino, offrendo un menu ricco e variegato che spazia dai classici piatti sammarinesi a proposte innovative pensate per stupire il palato.

“La nostra missione è quella di offrire un servizio impeccabile e un’esperienza gastronomica indimenticabile”, afferma il gestore dell’Hostaria Da Lino. “Vogliamo che ogni cliente si senta a casa e possa gustare il meglio della cucina sammarinese in un ambiente accogliente e familiare”? (Wikipedia)?.

Hostaria Da Lino vi aspetta per farvi gustare il meglio della cucina locale, tutti i giorni a pranzo!