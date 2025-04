San Marino, i Capitani Reggenti in Giappone per l’Expo 2025 e un incontro ufficiale con l’Imperatore

Dal 1° al 5 maggio 2025, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi, saranno in visita ufficiale in Giappone. Il viaggio rappresenta un momento di grande rilevanza diplomatica e istituzionale per la Repubblica del Titano, con due appuntamenti di assoluto rilievo: la partecipazione alla Giornata Nazionale di San Marino presso l’EXPO 2025 di Osaka, Kansai, e un incontro ufficiale con Sua Maestà l’Imperatore del Giappone.

La presenza sammarinese all’Esposizione Universale si inserisce in un contesto di promozione internazionale dell’identità e dei valori della Repubblica, offrendo una vetrina importante per il sistema istituzionale, economico e culturale del Paese. L’Expo 2025 rappresenta infatti una piattaforma strategica per il dialogo tra le nazioni, e San Marino intende cogliere questa occasione per rafforzare la propria immagine e i rapporti bilaterali.

Il Governo giapponese ha accolto con favore l’annuncio della visita, esprimendo «sincero compiacimento» per la presenza delle Loro Eccellenze e auspicando che questo momento rafforzi ulteriormente i legami di amicizia e cooperazione tra San Marino e il Giappone.

Si tratta di un’occasione simbolica e concreta allo stesso tempo: la presenza dei Capitani Reggenti in Giappone sottolinea la volontà della Repubblica di continuare a costruire relazioni internazionali solide e durature, nel rispetto della propria tradizione diplomatica e della vocazione al dialogo con tutti i popoli.