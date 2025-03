San Marino. I miei primi 30 anni di attività … di Giovanni Maiani

Quest’anno celebro i miei primi 30 anni di esperienza professionale sui mercati finanziari internazionali e i miei primi 25 anni come socio professionale SIAT.

Il tempo passa ed è giusto così.

Una domenica di dicembre di molti anni fa sono nato in Francia, in Lorraine, ma non mi ricordo di molte cose in quanto ero molto molto piccolo. Nei primi anni ’80, invece, mi sono avvicinato a quello che avrei scoperto chiamarsi Analisi Tecnica. Nel 1992 ho iniziato a studiarla con metodologia per poi iniziare la mia vita professionale (in questo settore) l’anno dopo a Milano (luglio 1993).

Dopo 30 anni di lotta spietata nei mercati sono riuscito a sopravvivere nel settore e non è sempre cosa facile, ho perso molti colleghi per strada, mentre mi ritengo fortunato in quanto ho avuto, e ho tuttora, una vita non sempre facile, ma certamente ricca di esperienze e decisamente piena.

L’esistenza e l’esperienza professionale mi hanno insegnato che nella vita molte cose sono possibili (non tutte), ma che se ti prefissi un obiettivo devi essere pronto a lottare e a lavorare duro per raggiungerlo.

L’impegno ripaga sempre. “Che lo sforzo sia con te…”; come direbbe Mel Brooks.

Per quanto riguarda la mia prima “tessera” Siat occorre tornare indietro fino al 1998 e mi ricordo benissimo dell’emozione che ho provato per il traguardo raggiunto.

Gli studenti che ho conosciuto al corso Master hanno ovviamente tutti obiettivi diversi, ma sono legati dalla stessa voglia di lottare e di impegnarsi per raggiungerli e non c’è strada diversa dello studio. Quindi complimenti per la scelta.

Infine, faccio loro un grande in bocca lupo per l’esame in quanto fanno parte della nuova generazione di Analisti Tecnici, mentre l’AT diventa una metodologia interdisciplinare sempre più interessante e completa.

Cordialmente

Giovanni Maiani