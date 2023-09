San Marino. I partiti sono tanti, ma sono sempre più deboli e lontani dai cittadini … di Emilio Della Balda

La crisi della politica, delle istituzioni e della cultura è una delle mie più acute preoccupazioni per il presente, ma soprattutto per il futuro del Paese.

I partiti sono tanti, ma sono sempre più deboli e lontani dai cittadini. Hanno un un’assetto variabile, lontani da ideali e valori, senza una linea politica, al servizio delle convenienze. Si arrotolando nelle sigle per ruotare intorno alla conservazione. Di conseguenza la partecipazione alla vita pubblica è ai minimi termini.

Le istituzioni non rispondono alla separazione e al bilanciamento dei poteri e non sono funzionali ai tempi moderni. Di fatto, il Consiglio è costituito da 70 membri e 58 hanno diritto di voto. Le commissioni consiliari hanno numeri assurdi e condizionano la centralità del Consiglio i cui lavori registrano sempre meno presenze in Aula che va avanti distrattamente.

Il governo non ha la collegialità indispensabile e non c’è la responsabilità personale dei suoi membri. Manca il coordinamento.

La Reggenza presiede Esecutivo e Legislativo ed è coinvolta nel Giudiziario.

Più in generale, il livello culturale del Paese è piuttosto basso, mentre avrebbe bisogno di un gruppo dirigente acculturato, capace di analisi e di proposte, in possesso di conoscenze e competenze, con una buona visione di futuro per affrontare le sfide che abbiamo di fronte.

Emilio Della Balda