San Marino. I piloti della Scuderia pronti per un altro weekend di gare, Paolo Diana alla seconda gara dell’anno: “Voglio divertirmi”

Si preannuncia un weekend ricco di eventi per i piloti della Scuderia San Marino, che si ritroveranno impegnati in numerose gare in Italia e all’estero.

Quattro importanti appuntamenti nel panorama rallystico. Si parte in Sardegna con il rally Nuraghi Vermentino: Diego Zanotti navigherà Roberto Camporese, mentre Jader Vagnini farà coppia con Stefanie Daniela Rucker.

Nel Vermentino Historicu spazio a grandi sorprese con Andrea Tonelli che avrà come navigatore il presidente della Scuderia Roberto Selva. Consolidata la partnership tra Nemo Mazza e Marco Cavalli e da registrare la seconda gara dell’anno per Paolo Diana insieme a Corrado Costa, dopo la partecipazione al Circuito organizzato dalla Scuderia San Marino.

“Al Circuito si sono creati tutti i presupposti per partecipare insieme alla mia inseparabile Fiat 131, però il fondo che amo di più è lo sterrato e quando ho saputo di questa occasione non potevo mancare. Per quanto riguarda la gara, riuscirò a testare una macchina a me sconosciuta solo il giorno dello shakedown, ma sono qui per divertirmi e provare a far bene” ha commentato Paolo Diana.

Al Rally Valle d’Aosta Daiana Darderi navigherà Stefano Nella, mentre nell’Appennino Reggiano doppia presenza della società sammarinese con Massimo Bizzocchi che sarà insieme a Ivan Ferrarotti; Valentina Pasini si siederà alla destra di Marcello Nicoli.

Continua anche la stagione su pista e ritorna il Fanatec GT World Challenge con Mattia Drudi che sarà a Valencia, così come gli equipaggi formati da Donovan e Luciano Privitelio e Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini impegnati nel Lamborghini Super Trofeo Europa.

Il circuito di Castelletto si prende la scena kartistica. Nel Campionato Rotax Max, categoria Senior, ci saranno Giacomo Marchioro e Alessandro Pedini Amati; Lorenzo Leardini e Lorenzo Cheli saranno impegnati rispettivamente nei trofei Easykart 100 e 60.