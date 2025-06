San Marino. I vent’anni d’oro della Festa di Domagnano: un weekend di musica, tradizioni e solidarietà tutto da vivere

Torna anche quest’anno l’attesissima FESTA DEL CASTELLO DI DOMAGNANO, in programma da giovedì 26 a domenica 29 giugno 2025 nella suggestiva cornice di Piazza Filippo da Sterpeto. Per quattro giorni Domagnano si riempirà di musica, buon cibo, cultura, giochi e tanto divertimento per grandi e piccoli.

Si parte giovedì 26 con l’ormai tradizionale Urban Trail e Camminata Memorial Matteo Palmieri, con percorsi da 10 e 5 km non competitivi organizzati dalla GPA San Marino. A seguire, torna AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, la cena solidale a menù fisso, in compagnia delle associazioni Attivamente e Batticinque. Durante la serata saranno ospiti i Lettori con la Valigia e sarà presentato il progetto “Il vecchio somaro e altre canzoni per l’infanzia” con Letizia Ghiotti, Lorenzo Nicolini e Maria Carlotta Guidi.

Venerdì 27 sarà dedicato alla musica con DOMA IN PIAZZA, realizzato in collaborazione con Time Off. Sul palco si alterneranno Martin Minotti, LUVO, G the Boy + Stiwie, Jack the Trick e DIVE, per una serata esplosiva.

Sabato 28 inizierà nel pomeriggio con la seconda edizione de I GIOCHI DI EL VIRO, giochi di strada a squadre tra abilità e ingegno (iscrizioni su bit.ly/elv25form). A seguire, sull’onda del successo della serie Sky, la tribute band degli 883 Harley Max accenderà la piazza con le storiche hit del duo Pezzali-Repetto. Una serata tutta da cantare ad ingresso libero, per la prima volta anche con toro meccanico e moto Harley-Davidson in esposizione durante le serate di venerdì e sabato.

Domenica 29, gran finale con l’immancabile Roberta Cappelletti, regina della musica da ballo, per chiudere in bellezza un’edizione tutta da vivere. Nel parco Don Elviro anche il salottino letterario a cura di Anna Chiara Macina.

Durante la Festa saranno attivi stand gastronomici e giochi artigianali per bambini, celebrazioni religiose quotidiane, a partire da mercoledì 25 al Cimitero (ore 19:00) fino alla messa domenicale delle 11:00. Domenica sarà attiva la ruota della fortuna con premi gastronomici

Il ricavato della Festa 2025 verrà devoluto in beneficenza alle Associazioni Attivamente e Batticinque, aggiungendosi agli oltre 76.000 euro donati nel corso di 20 anni ad associazioni e realtà del territorio.

Per info e aggiornamenti seguiteci su Facebook e Instagram @festadidomagnano. Il programma completo è online su bit.ly/ProgrammaFesta2025 .

Il Comitato Festa vi aspetta per vivere insieme quattro giorni indimenticabili!