San Marino. I vertici FSGC al Congresso FIFA in Thailandia

Si è svolto in questi giorni a Bangkok il 74° Congresso FIFA, cui hanno partecipato anche i vertici dirigenziali della Federcalcio San Marino. Per la FSGC, sono volati in Thailandia il Presidente Marco Tura, il Vicepresidente Simone Grana ed il Segretario Generale Luigi Zafferani.

Tra le principali novità emerse dal primo Congresso mai organizzato nel sud-est asiatico, l’assegnazione del paese organizzatore dei Mondiali di calcio femminile. La decima edizione del torneo iridato si disputerà in Brasile nel 2027.

Nel suo intervento rivolto al Congresso, il Presidente della FIFA Gianni Infantino ha posto l’accento sull’obiettivo fondamentale della confederazione calcistica mondiale: sostenere la crescita del calcio a livello globale e garantire più opportunità di gare competitive alle squadre di tutto il mondo. In apertura dei lavori congressuali, ha inoltre rimarcato il potere del calcio di unire le persone: “Il calcio unisce il mondo. Anche se sappiamo fin troppo bene che oggi viviamo in un mondo aggressivo e diviso – ha sottolineato Infantino. Unire il mondo è una nostra responsabilità, la nostra risposta ad aggressione, odio, guerra. Il calcio riunisce insieme persone da ogni parte del mondo. L’unica cosa che conta è il colore della maglietta che i giocatori indossano per il proprio club o nazionale”.

FSGC