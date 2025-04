San Marino. Ieri in Tribunale. Truffa del cartellino al Macello Pubblico e revisione di un processo per truffa alle assicurazioni

La giornata di ieri ha visto l’evolversi di due distinti procedimenti giudiziari.

Le udienze si sono concentrate su un caso di presunta frode oraria al Macello Pubblico e su una complessa truffa assicurativa che ha attraversato i confini nazionali, richiamando l’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di cui è stata chiesta la revisione dopo la pronuncia di Strasburgo.

Il Caso del cartellino al Macello Pubblico:

Il primo caso ha riguardato quattro dipendenti del Macello Pubblico, accusati di aver abusato del sistema di timbratura per allontanarsi dal lavoro svolgendo commissioni personali. Questa presunta “truffa del cartellino” ha sollevato questioni sull’efficacia dei sistemi di controllo orario e sulla necessità di rigorosi meccanismi di verifica. Durante l’udienza, è stata data voce al caposervizio attuale, il quale ha delineato le procedure attuali e passate riguardanti le timbrature e la gestione degli straordinari, segnalando un cammino verso una maggiore trasparenza e affidabilità.

La controversa truffa assicurativa e il verdetto di Strasburgo

Il secondo caso ha visto nuovi sviluppi in un lungo processo di frode assicurativa, scaturito da alcuni incidenti stradali. Protagonisti del dibattito, David Oddone e Alessandro Pecci, i quali, dopo una condanna iniziale, hanno portato il loro caso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La decisione di Strasburgo a loro favore, che ha evidenziato carenze nell’equità del processo originale, ha aperto la strada per una rivisitazione del caso sotto nuova luce giuridica.

Durante l’ultima udienza, sono emerse questioni preliminari legate alla prescrizione di uno dei sinistri in esame, con il Procuratore del fisco che ha messo in luce il superamento dei termini per una delle accuse. Tale scenario ha generato reazioni contrastanti tra le parti civili, rappresentate dalle compagnie assicurative, e ha evidenziato una possibile apertura verso l’accettazione della prescrizione da parte delle difese, mantenendo tuttavia il diritto a rinunciarvi.