San Marino. Ieri pomeriggio in Consiglio: modifiche agli articoli 197 e 198 del Codice Penale e seconda lettura del progetto di legge sull’Emergenza Casa. Il resoconto

La sessione pomeridiana riparte dall’analisi dell’articolato del Progetto di Legge “Modifiche agli articoli 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione indebita e Amministrazione infedele” che viene licenziato, dopo un acceso dibattito, con 29 voti favorevoli, 1 non votante e 3 contrari, con la minoranza che ha deciso di non partecipare alla votazione. Malumori in maggioranza arrivano da Alleanza riformista: “Condividiamo i primi tre articoli sul sistema sanzionatorio verso i reati contro gli interessi dello Stato e l’elevazione a 18 anni per l’alcool – spiega il capogruppo Berti – così come l’aggravamento delle pene per chi pone a repentaglio gli animali con trappole e veleni. Non condividiamo la scelta verso tutti i generi animali perché sarebbe stato sufficiente intervenire sull’articolo 282 bis per inasprire le pene giustificate.”

In particolare, nella prima parte della sessione il dibattito si accende sull’articolo 4 che introduce i reati contro gli animali nel Codice penale. Non viene accolta da parte dell’aula la richiesta del Segretario Canti di portare un emendamento per modificare l’articolo e specificare che l’articolo 323 si applichi anche all’articolo 323 bis del Codice penale.

A seguire inizia l’analisi in seconda lettura del progetto di legge sull’emergenza casa, presentata dalla Segreteria al Territorio. “Ritengo – ha detto il Segretario Matteo Ciacci – che il progetto di legge sull’emergenza casa sia un lavoro di squadra e porti soluzioni, pur non essendo la panacea, a un tema trascurato da troppo tempo. L’approccio è stato condiviso e aperto al confronto tecnico, politico, sociale ed economico.” Di tutt’altro avviso il relatore di opposizione Matteo Casali (Rf): “Dubito fortemente che questo intervento, così come strutturato, possa realmente risolvere i problemi. In particolare, temo che le misure proposte non tengano adeguatamente conto delle peculiarità del mercato immobiliare locale, rischiando di favorire dinamiche speculative e di penalizzare ulteriormente le fasce più deboli della popolazione”

Ecco il resoconto Askanews

20250416 – Consiglio Grande e Generale – Report lunedì 16 aprile 2025 pomeriggio