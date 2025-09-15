Vai al contenuto
San Marino. Il 21 settembre l’Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale (ASSPIC) organizza ”Che briscola”
Settembre 15, 2025
San Marino. Il Comitato BSM, strutturato e organizzato, si presenta con una conferenza su tematiche finanziarie. “Siamo convinti che ci sia ancora spazio per il modello cooperativo”.
San Marino. Associazione 121 – LGBT. Ringraziamenti patrocinio Interni e Giunta Domagnano per patrocinio all’iniziativa “Così come sei – Letture Arcobaleno”
San Marino. Champions League di tiro a volo, Perilli e Tonini vincono nel Trap doppio
15/09/2025
San Marino. Corsi di formazione professionale: Operatore Socio Sanitario (PDR OSS) e Ausiliario Tecnico per il Trasporto Protetto (PDR AUSTEC)
15/09/2025
Banca Centrale della Repubblica di San Marino rafforza il proprio organico: avviata la selezione per nuove figure professionali
15/09/2025
