San Marino, il 29 agosto Francesco Marinelli Presenta “Viaggio in India: in Amicizia” a Serravalle

Il Centro Sociale di Dogana e la Giunta di Castello di Serravalle invitano la cittadinanza a un evento pubblico e gratuito che si terrà venerdì 29 agosto alle ore 17:45 presso la BiblioBaita, situata nel Parco Laiala di Serravalle.
Protagonista della serata sarà Francesco Marinelli, autore del libro appena pubblicato Viaggio in India: in amicizia, un’opera che narra un viaggio in India compiuto trentotto anni fa, rivissuto attraverso il filtro dell’amicizia, delle emozioni e dei ricordi.
Durante l’evento, Marinelli condividerà con il pubblico aneddoti, sentimenti e riflessioni personali legati a quell’esperienza unica, definita dallo stesso autore come “un’avventura” e “un modo di viaggiare che oggi non esiste più”. L’incontro promette di essere un momento di dialogo e confronto, arricchito da uno spazio dedicato alle domande del pubblico.
In caso di maltempo, l’evento si sposterà presso il Centro Sociale di Dogana, in Piazza Tini n. 7, RSM.La serata, organizzata con il supporto della BiblioBaita, si inserisce nell’ambito delle iniziative culturali promosse dalla comunità locale. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro Sociale di Dogana al numero 0549 885518. Un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio nel tempo e nello spirito, attraverso le parole di Marinelli.