San Marino. Il Cammino del Santo Marino presentato al Santo Padre

Una delegazione sammarinese in Vaticano, Papa Francesco “pellegrino ad honorem”

Il Cammino del Santo Marino, inaugurato lo scorso aprile e divenuto subito meta di pellegrini e turisti è stato presentato questa mattina al Santo Padre.

L’itinerario, nato da un’iniziativa della Segreteria di Stato per il Turismo in sinergia con la Diocesi di San Marino-Montefeltro parte da Rimini e raggiunge la Repubblica di San Marino attraverso San Leo, Pennabilli e numerose località dell’area del Montefeltro note per il loro valore religioso, storico, culturale, naturalistico e paesaggistico. Il progetto rientra nella valorizzazione della Repubblica di San Marino quale meta di turismo religioso per quei pellegrini alla ricerca di territori caratterizzati dal loro valore sacro

La Repubblica di San Marino è considerata, per la sua storia legata al Santo, meta di pellegrinaggi e di preghiera, ma non era mai stato codificato un itinerario pre-tracciato che valorizzasse l’essenza di un cammino da percorrere che attraversasse aree verdi, portasse alla visita di Chiese e Monasteri dall’assoluto valore artistico, di Musei e centri storici universalmente riconosciuti, palazzi, monumenti, opere d’arte, paesaggi con viste senza eguali e panorami mozzafiato.

Il Cammino del Santo Marino è stato presentato oggi al Santo Padre Francesco al termine dell’Udienza Generale prevista presso Sala Paolo VI alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, dell’Ambasciatrice della Repubblica di San Marino in Vaticano Alessandra Albertini, di una delegazione della Segreteria di Stato per il Turismo, di una delegazione della Diocesi San Marino-Montefeltro e di alcuni dei “camminatori” che hanno tracciato il percorso.

Al Pontefice, oltre ad alcuni omaggi e pubblicazioni legati alla figura del Santo Marino anche il diploma di “Pellegrino ad honorem” del Cammino del Santo Marino. Al centro dell’Udienza Generale odierna la nuova catechesi “Vizi e Virtù” e, inevitabilmente, uno sguardo ai conflitti che stanno infiammando il mondo.

San Marino, 27 dicembre 2023/1723 d.F.R.