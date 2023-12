San Marino. Il caso. L’europeista Gerardo Giovagnoli escluso proprio dalla Delegazione presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

Durante l’ultima seduta del Consiglio Grande e Generale di San Marino, si è verificato un intoppo riguardante l’aggiornamento della composizione della Delegazione presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. La discussione si è incentrata sulla necessità di rispettare l’equilibrio di genere, come richiesto dalle linee guida di Strasburgo.

Dalle Opposizioni, si è proposta la conferma di Marika Montemaggi come membro effettivo e di Roberto Ciavatta come sostituto. Dal canto della Maggioranza, il PDCS aveva indicato Marco Nicolini come capo delegazione, mentre NPR aveva proposto Denise Bronzetti come membro supplente. E’ emerso, invece, un problema relativo alle dimissioni non ancora formalizzate di Gerardo Giovagnoli, un membro chiave della delegazione e noto europeista. Al momento di questo aggiornamento, non era chiaro se le sue dimissioni fossero state effettivamente presentate, creando incertezza e dibattito sull’esclusione di un personaggio così rilevante per la delegazione a Strasburgo. Una vera e propria beffa per l’ex presidente della Commissione d’Inchiesta Banche.

Aggiornamenti nel prosieguo.