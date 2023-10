San Marino. Il Colonnello dell’Areonautica Militare italiana Walter Villadei ricevuto questa mattina dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti

Il Colonnello dell’Areonautica Militare italiana Walter Villadei è stato ricevuto questa mattina in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti. L’astronauta è a San Marino ospite di San Marino Aerospace. La Reggenza ha consegnato al Colonnello Villadei una bandiera della Repubblica di San Marino che verrà portata sulla ISS in occasione della missione Axiom 3 programmata per il 2024.