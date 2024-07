San Marino. Il Comitato Civico Torraccia replica all’articolo del nostro editorialista Enrico Lazzari sui Nazi-Green in maggioranza

Riceviamo e pubblichiamo

una mail del Comitato Civico Torraccia con sorpresa, poiché solitamente non riceviamo comunicati da loro e credo che questo sia il primo. Nonostante ciò, abbiamo spesso pubblicato su GIORNALESM video e loro prese di posizione tratte dalla loro pagina Facebook. Buona lettura. /ms

MAIL DEL COMITATO CIVICO TORRACCIA:

”Il Comitato Civico Torraccia intende rispondere all’articolo, pubblicato da Enrico Lazzari su Giornale SM, nel quale, a poche settimane dalle elezioni, si ricomincia a parlare dell’imprescindibile progetto di ampliamento dell’aviosuperficie” che sembra essere “fondamentale” per lo sviluppo economico di San Marino tant’è che la sua mancata realizzazione potrebbe, testuali parole “ridimensionare fortemente gli effetti positivi, in termini di sviluppo economico, dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea”.

Peccato che ancora non vi sia uno straccio di progetto che faccia capire alla cittadinanza quali saranno questi vantaggi, ma torneremo presto sull’argomento.

Ci rivolgiamo invece direttamente all’autore dell’articolo; egregio Signor Lazzari, abbiamo letto il Suo articolo.

In esso, vi sono due problemi. Uno, di contenuto, perché il punto non è un kilometro in più di asfalto, ma l’impatto ambientale, il costo elevato a carico della collettività, non giustificato con benefici a favore di tutti ma – a parere nostro – a favore di pochi, i controlli ancora insufficienti sui voli, la sicurezza già oggi non garantita: ben più del suo riferimento al kilometro.

L’altro, di forma: perché noi abbiamo esposto le nostre opinioni, peraltro suffragate da dati, immagini e riferimenti, in modo educato, pubblico, trasparente.

Quindi le allusioni al nazismo gliele rispediamo indietro. Egregio Signor Lazzari, saremo sempre pronti a discutere civilmente con tutti, dei contenuti: sì anche con Lei, ma prima La invitiamo a ripassare un manuale di storia, per rispetto di chi il tragico periodo nazista lo ha subito davvero, e uno di educazione.

Vista la Sua posizione, Storia e Rispetto dovrebbero essere calamai nei quali intingere bene la penna ogni volta, prima di scrivere.

Saluti.

Comitato Civico Torraccia”

