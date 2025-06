San Marino. Il Comites piange la scomparsa di Arnaldo Pomodoro 

Il Comites San Marino tramite il suo Vicepresidente Barbara Righetti esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Arnaldo Pomodoro scultore di livello mondiale.

Il Maestro della scultura moderna che intrattenne stretti rapporti con San Marino, soprattutto quando nel 2005 realizzò una scultura destinata ai vincitori del “Premio San Marino”, istituito dall’Ente Cassa di Faetano, nacque a Morciano di Romagna il 23 giugno del 1926.

Ed è proprio nel ridente paese in provincia di Rimini gli amici di infanzia di Arnaldo Pomodoro raccontano che la sua “scuola” è stata il fiume Conca, dove egli in giovanissima età attingeva la creta ed altri materiali per realizzare le sue prime sculture.

Barbara Righetti

Vicepresidente Comites San Marino