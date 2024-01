San Marino. IL COMITES RICORDA IL GIORNO DELLA MEMORIA

Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, istituito in Italia dalla legge n. 211 del 20 luglio 2000 e a San Marino dal Decreto Reggenziale n 20 del 27 gennaio 2006. “Come Comites San Marino”, spiega la Vicepresidente Barbara Righetti, “ci uniamo alle celebrazioni istituzionali dei due Paesi, ricordando non solo l’evento simbolo della liberazione dei detenuti nei campi di concentramento, avvenuta appunto il 27 gennaio del 1945 con l’ingresso della 60esima armata dell’esercito sovietico ad Auschwitz, ma soprattutto l’immenso valore che la memoria dell’Olocausto rappresenta per tutti noi e in particolare per le giovani generazioni, affinché nessuno debba mai più subire ciò che hanno subito milioni di persone, tra cui purtroppo anche migliaia di italiani”. “Ritengo – conclude la Vicepresidente del Comites San Marino Barbara Righetti – sia importante studiare ciò che è successo in passato per non dimenticare un momento così tragico, una delle pagine più buie della storia europea. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio del 27 gennaio dell’anno scorso, gli anni che sono passati da quegli eventi luttuosi non attenuano il senso di sconforto, di vuoto esistenziale che si prova di fronte alla mostruosità dello sterminio di persone innocenti”.

Comites San Marino