San Marino. Il Congresso di Stato celebra gli 80 anni di ANIS e le prospettive di sviluppo della Repubblica

San Marino, 25 giugno 2025 – Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino porge i più sentiti auguri ad ANIS in occasione del suo ottantesimo anniversario di fondazione, celebrato oggi con l’Assemblea Generale al Centro Congressi Kursaal. Un traguardo significativo che attesta la longevità e la rilevanza di un’associazione che, dal 1945, ha saputo porsi come interlocutore primario e motore propulsivo per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale sammarinese.

La consolidata storia di ANIS, improntata alla rappresentanza e alla tutela degli interessi delle imprese, si rivela oggi più che mai un asset prezioso per la Repubblica. Il dibattito emerso dall’Assemblea Generale, con il suo focus sulle prospettive di competitività e crescita, conferma la vitalità di un’associazione proiettata verso le sfide future.

Il Congresso di Stato esprime apprezzamento per l’impegno costante di ANIS nel promuovere un dialogo costruttivo e nell’individuare soluzioni strategiche per il benessere economico del Paese. La visione condivisa per una San Marino sempre più dinamica e attrattiva, con imprese solide e capaci di generare valore, rappresenta un obiettivo comune che vede le istituzioni e le associazioni di categoria collaborare sinergicamente.

Auguri, pertanto, ad ANIS per questa importante ricorrenza, con l’auspicio che il percorso intrapreso continui a essere foriero di successo e di un futuro florido per l’intera comunità sammarinese.

Congresso di Stato della Repubblica di San Marino