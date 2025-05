San Marino. Il consigliere Giovagnoli al vertice Apce di Helsinki: focus su sostenibilità e diritti umani

Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Capo della Delegazione Consiliare di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE), partecipa oggi e domani ai lavori della Commissione per gli Affari Sociali, la Sanità e lo Sviluppo Sostenibile a Helsinki. L’evento rappresenta un momento chiave per affrontare temi cruciali come sostenibilità, diritti umani e crisi umanitarie, con l’obiettivo di adottare risoluzioni e dichiarazioni di impatto.

Temi centrali della Commissione Apce

Durante le riunioni, i commissari discuteranno questioni di primaria importanza, tra cui:

Orientamenti europei sostenibili : strategie per contrastare il dumping sociale e rafforzare la contrattazione collettiva, promuovendo un mercato del lavoro equo.

Transizione energetica : linee guida per un passaggio verso fonti energetiche sostenibili, garantendo equità sociale.

Nuovo contratto sociale : riflessioni su mobilitazioni, disordini sociali e reazioni delle forze dell’ordine negli Stati membri del Consiglio d’Europa.

Le bozze di risoluzione su questi temi saranno adottate durante i lavori, segnando un passo avanti verso politiche condivise a livello europeo.

Tutela dei diritti umani nella salute mentale

Un focus significativo sarà dedicato al Progetto di Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina . Questo documento mira a proteggere i diritti e la dignità delle persone sottoposte a collocamento o trattamento involontario nei servizi di salute mentale, un tema sempre più rilevante nel dibattito europeo.

Crisi umanitaria a Gaza

La Commissione esaminerà anche la relazione sulla crisi umanitaria a Gaza , con particolare attenzione alle condizioni di donne, bambini e ostaggi. Verrà elaborato un progetto di Dichiarazione Scritta per sensibilizzare e proporre soluzioni concrete a questa emergenza.

Conferenza sui bambini ucraini deportati

I lavori saranno preceduti da una Conferenza sui bambini ucraini deportati , che affronterà temi come la responsabilità per le deportazioni illegali, le azioni per il rimpatrio dei minori e il loro reinserimento. L’evento metterà in luce la necessità di giustizia e di misure per la riabilitazione dei bambini coinvolti.

L’impegno di San Marino