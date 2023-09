San Marino. Il consigliere Stefano Giulianelli assolto per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Il fatto non costituisce reato

“Assolto perché il fatto non costituisce reato”. Questa la formula utilizzata dal giudice Adriano Saldarelli nel processo in cui Stefano Giulianelli, consigliere del Pdcs, era imputato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Oggetto del contendere una domanda di sanatoria edilizia straordinaria, per abusi preesistenti all’acquisto di un’abitazione. Giulianelli, nel giugno 2021, a seguito della denuncia di un vicino, era stato condannato ad una multa di 300 euro, con decreto penale del giudice inquirente. Il consigliere si è però opposto e nel processo di primo grado ha avuto ragione. Dal dibattimento – sentiti oggi il direttore dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e l’imputato – è emerso che la domanda di sanatoria era stata redatta in maniera errata e confusa ma Giulianelli non ne aveva consapevolezza, visto che come sempre, in questi casi, è il tecnico che si occupa delle pratiche burocratiche. Di qui, in assenza dell’elemento soggettivo, l’assoluzione che, del resto, era stata richiesta sia dalla difesa (avvocati Filippo Cocco e Paride Bugli) che dal Procuratore del Fisco Giorgia Ugolini. San Marino Rtv