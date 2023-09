San Marino. Il Console di San Marino a Londra visita monumento Monte Pulito

Una visita di altissimo profilo diplomatico questa mattina al Memorial dei Caduti di Monte Pulito di Faetano, intitolato anche al soldato gurkha Sher Bahadur Thapa caduto nel settembre 1944 ed insignito della Victoria Cross, la più alta onorificenza militare dell’allora Impero britannico. Ad accompagnare gli ospiti britannici è stato il Console di San Marino a Londra prof Maurizio Bragagni, OBE. Il gruppo formato da Lord Rami Ranger, CBE, e consorte Lady Renu, da Mr John Athwal, OBE, e consorte Jito e da Mr Pawan Kansal e consorte Sandhya ha deposto tre corone alla memoria dell’eroe nepalese e di tutti i Caduti civili e militari sul territorio di San Marino. L’esperto della Campagna d’Italia 1943-45, Daniele Cesaretti ha illustrato ai visitatori il significato sia del complesso monumentale inaugurato nel 2008 sia della Victoria Cross. Il Console Bragagni ha proposto di presentare il libro Faetano 1944 Victoria Cross alla Camera dei Lord. L’interesse del Regno Unito, dei paesi del Commonwealth, dell’India e del Nepal verso il Memorial sta crescendo sempre più, specie in prospettiva dell’80° anniversario del sacrificio di Thapa e dell’Offensiva della Linea Gotica in programma per il settembre 2024. La Giunta di Faetano è già da tempo impegnata in iniziative di alto profilo storico e diplomatico per quella ricorrenza.

