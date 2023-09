San Marino. Il Cosmos si prepara al primo derby dell’anno

Dopo il “poker” dell’esordio il tecnico Nicola Berardi cerca conferme contro la Folgore

“Difficile valutare negativamente il 4-1 al Domagnano ma devo dire che non siamo stati lucidi, fluidi ed efficaci come vorrei. Servirà ancora tempo per trovare il gioco convincente con cui ci siamo imposti lo scorso anno”.

Nicola Berardi prepara il primo derby di questa stagione 2023/2024 del Cosmos con “carota e bastone”. Da un lato i complimenti ai suoi per il 4-1 con cui hanno battuto il Domagnano all’esordio, dall’altra la richiesta di maggior attenzione ai dettagli.

Secondo il tecnico gialloverde servirà una grande prestazione per battere la Folgore nella sfida in programma sabato alle 15 ad Acquaviva: “ad inizio stagione ogni sfida è pericolosa, se si sottovaluta l’avversario si rischia di inciampare. Ai miei ragazzi -spiega Berardi- chiedo attenzione e determinazione”.

La formazione che scenderà in campo non sarà molto diversa da quella di venerdì scorso anche se non sarà della partita Mirko Palazzi uscito con un problema muscolare dalla sfida al Domagnano e fermo ai box ancora per qualche giorno. Insieme al Nazionale sammarinese resta indisponibile anche Gian Marco Savelli.

“Ho una rosa di altissimo livello -conclude Nicola Berardi- qualsiasi calciatore io decida di mandare in campo mi garantisce prestazioni e disponibilità. Le mie scelte sono soprattutto tattiche e legate alla condizione fisica del momento, valuto insieme al mio staff chi sono gli uomini più adatti a ciascuna sfida”.