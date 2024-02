San Marino. Il dott. Grana e la dott.ssa Ferri alla Conferenza Medica FIFA di Boston

Il dott. Simone Grana e la dott.ssa Annamaria Ferri stanno prendendo parte, in rappresentanza della Federcalcio di San Marino, alla Conferenza Medica FIFA organizzata a Boston e tuttora in corso di svolgimento. I lavori, partiti ieri, hanno come scopo quello di uniformare – ed in definitiva migliorare – la medicina sportiva connessa al calcio tramite la condivisione di esperienze, conoscenze e pratiche da parte di professionisti provenienti dal football di tutto il globo. Nelle sessioni di ieri sono stati toccati temi quali la cura dei giocatori prima e durante i tornei, ivi compresa la scelta dei criteri attraverso i quali i detti tornei debbano esser pianificati secondo considerazioni mediche. Si è proseguito parlando di salute del cervello, per poi concludere la giornata con alcune considerazioni finali. Nella mattinata del giorno seguente, vale a dire oggi, il fil rouge è stato il calcio femminile, con le sue specificità dal punto di vista medico. Il pomeriggio è dedicato invece al tema della collaborazione e anche delle aspirazioni che devono perseguire le confederazioni calcistiche per far progredire la medicina sportiva globale. Infine, l’ultimo modulo ruota attorno alle decisioni mediche riguardo al cosiddetto return-to-play, ossia la ripresa dell’attività di una calciatrice o di un calciatore a seguito di infortunio o patologia.

FSGC | Ufficio Stampa