San Marino. Il duo di chitarristi italo-sammarinese Samuele e Sara Pini Ugolini si esibirà martedì 13 maggio al Teatro Mazzacorati a Bologna

Il duo di chitarristi italo-sammarinese Samuele Pini Ugolini e Gianmarco Varotto si esibisce al Teatro Mazzacorati 1763 in un percorso musicale tra l’800 e il primo ‘900, presentando alcune tra le opere più importanti per il duo di chitarre. Il recital si apre con l’Intermedio de la Opera Goyescas di Enrique Granados, un brano tipicamente spagnolo che il compositore ha scritto come intermezzo musicale per la sua opera ispirata all’arte di Goya. Segue L’encouragement op. 34 di Fernando Sor, uno dei compositori più importanti della letteratura chitarristica. Il pezzo, suddiviso in tre sezioni, è un continuo dialogo tra i due strumenti. Il terzo brano in programma è la Pavane pour une infante défunte di Maurice Ravel. Il grande musicista francese impressionista ha scritto questa pavana, molto intima e raffinata, quando in giovane età frequentava il Conservatorio di Parigi. Il concerto continua con il Tema e variazioni dal Sestetto d’archi n. 1 op. 18 di Johannes Brahms, brano cardine del repertorio Bream-Williams e trascritto dallo stesso Williams. Nonostante Brahms non abbia mai scritto per chitarra, da questo arrangiamento fuoriesce perfettamente la tipica intensità armonica e melodica del compositore tedesco. Si chiude infine con il Duo n. 2 op. 34 di Ferdinando Carulli, pezzo vivace e divertente in stile classico di un altro chitarrista-compositore molto importante per lo strumento, soprattutto per la didattica.

