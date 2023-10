San Marino. Il fattore Victor colpisce ancora: Haruna al 90° ed è 1-0

5° giornata Serie D Girone D 2023/2024

Victor San Marino 1-0 San Giuliano City

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini; Lombardi, De Santis, Onofri; Gramellini, Lazzari (19’st Haruna), Lattarulo (38’st Tosi), Sabba, Tommaso Benvenuti (19’st Giacomo Benvenuti); Arlotti (42’st D’Este), Manara (12’st Sollaku)

A disposizione: Gattuso, Donati, Morelli, Sami

Allenatore: Stefano Cassani

Sangiuliano City (4-3-3)

Manfrin; Nobile, Carminati, Solerio, Lupinacci; Milan (17’st Sighinolfi), Rao (30’st Brogno), Cinelli (26’st Briski); Qeros, De Angelis (17’st Atzeni), Cogliati

A disposizione: Groaz, Di Fini, Annoni, Mereghetti, Guerrini

Allenatore: Andrea Ciceri

Arbitro: Giorgio D’Agnillo

Assistenti: Serra – Luccisano

Ammoniti: 14’pt Tommaso Benvenuti (V), 30’pt Manara (V), 37’pt Lupinacci (S), 3’st Lombardi

Marcatori: 45’st Haruna

STADIO DI ACQUAVIVA – È ancora un Victor in versione 1-0, Haruna al novantesimo regala la terza vittoria consecutiva ai biancazzurri. Victor San Marino che a pochi minuti dall’inizio è costretto a cambiare D’Este, in panchina con un piccolo problema muscolare, con Manara. Manovra avvolgente della Victor subito da calcio d’inizio, si arriva da Lattarulo in area che imbuca per Arlotti, palla dentro del 10 per il volo di testa di Manara che manda di poco fuori. Ci prova Onofri al 10’: spiovente da corner e tiro a colpo sicuro del difensore biancazzurro che colpisce in pieno un difensore avversario. Il primo sussulto degli ospiti arriva al 18’ con Cogliati che ci prova dalla distanza con il mancino senza creare problemi a Pazzini.

Nella ripresa i gialloverdi partono forte con Cogliati che s’invola e viene fermato al limite da Lombardi che per l’occasione viene ammonito. Punizione dal limite di Qeros con il sinistro che termina di poco alto. È ancora Qeros da calcio piazzato qualche istante dopo a impegnare Pazzini, che manda in angolo. Inizio di ripresa sottotono per la Victor che concede ancora il tiro dal limite a Qeros, bloccato a terra da Pazzini. La Victor ha la grandissima occasione per sbloccarla al 29’ con Arlotti, che dopo aver recuperato in area, calcia sul muro alzato da Manfrin. Al 34’ è ancora Matteo Onofri a creare qualche grattacapo alla difesa avversaria, calcio d’angolo di Sabba e Onfori schiaccia di testa con la sfera che finisce sopra la traversa. La squadra di Cassani è nota per non mollare mai e il gol che sblocca la partita e regala la terza vittoria di fila con il colpo di testa di Haruna che da calcio d’angolo insacca indisturbato.