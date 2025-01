San Marino. Il governino è rimasto frastornato da quanto è successo, ma non ha avuto un minimo di dignità per dimettersi e rassegnarsi alle elezioni anticipate. … di Emilio Della Balda

Il quadro politico ha registrato un notevole cambiamento dando vita a nuovi equilibri.

I Capitani Reggenti sono stati nominati dalle opposizioni.

L’arroganza della DC ha fatto riunire tutte le opposizioni e ha determinato lo stacco del PSD dalla coalizione governativa.

Gli eventi hanno fatto capire che il governo del Paese è contendibile.

Il governino è rimasto frastornato da quanto è successo, ma non ha avuto un minimo di dignità per dimettersi e rassegnarsi alle elezioni anticipate. Rimane legato alle poltrone che aveva già prenotato per la prossima Legislatura con notevole ottimismo e presunzione.

Il disegno della DC di procedere ad una ordinata e tranquilla fine Legislatura è andato in frantumi.

Nel sistema di potere è emersa una crepa che si può allargare o restringere con il voto popolare, creando notevole incertezza.

La DC cerca di prendere tempo per leccarsi la ferita e per valutare il modo di non perdere consenso dopo aver perso la faccia con la disastrosa gestione di governo.

La DC è indebolita e le opposizioni gongolano, ma il percorso è impegnativo e con ostacoli non da poco.

L’area progressista ha bisogno di una maggiore unità di intenti e di una migliore cultura di governo.

Ma ha anche necessità dell’apporto di forze democratiche moderate disponibili a nuovi metodi di governo, a riforme strutturali, a una generale moralizzazione, ad una sana e onesta amministrazione della cosa pubblica, per un profondo cambiamento.

Certamente saranno i cittadini a decidere, ma ai cittadini vanno date le conoscenze, le informazioni su cose e fatti per una scelta consapevole nell’interesse del Paese.

Emilio Della Balda