San Marino. ”Il governino ha camminato con gli scarponi chiodati per 4 anni, ora vuole il cambio di passo! … di Emilio Della Balda

Il governo invoca ” unità sulle scelte e sulle priorità da affrontare, con un confronto più sereno, paziente e responsabile “, riducendo la politica a quattro chiacchiere da bar di fronte a una birra.

Sostiene che ” non è utile una eccessiva litigiosità su temi e progetti di sviluppo meritevoli per il Paese “, progetti e temi dei quali non si è vista neppure l’ombra. Afferma che ” senza perdere tempo, ha iniziato alcune settimane fa un importante confronto con le parti sociali ” che invece sono sempre state umiliate e prese in giro con pseudo confronti e autoritarismo sistematico. Al punto di costringerle alla invocazione dello sciopero generale.

Scrive che ” per dare linfa e solidità al Bilancio dello Stato sta ricercando nuove risorse per mantenere la qualità dei nostri servizi pubblici “, mentre in realtà si è messo nelle mani dei più potenti broker speculativi che prestano il denaro ad un costo doppio rispetto a quanto viene riconosciuto ai sammarinesi.

Meraviglia molto la dichiarazione ” I risultati si ottengono sempre con un coordinato impegno e lavoro di squadra “. Il governo è stato ed è litigioso in quanto la DC, per comandare ha bisogno che i suoi alleati siano in lite permanente tra di loro e non esista alcuna collegialità.

Chiudo le mie osservazioni con la frase sbalorditiva del governo : ” E’ giunta l’opportunità e il momento di compiere un reale cambio di passo e di dimostrare… “. E’ incredibile che un governo si renda conto che è necessario un cambio di passo a pochi messi dalle elezioni, dopo aver camminato ( si fa per dire ) con gli scarponi chiodati per quattro anni.

Emilio Della Balda