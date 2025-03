San Marino. Il governo è già in campagna mediatica elettorale: facciamo attenzione

Nel leggere le boutade dei nostri Segretari di Stato viene davvero da sorridere.

Ora apprendiamo che e’ arrivato il momento del piano straordinario del decoro urbano, dopo che per anni la manutenzione ordinaria del territorio è stata abbandonata. A titolo esemplificativo riportiamo la situazione a Fonte dell’Ovo con strade ingombre da oltre una settimana, di fogliame e rami rotti per via delle recenti folate di vento. Le segnalazioni che ci arrivano dai nostri concittadini sono quotidiane.

Viene inoltre annunciato l’ennesimo progetto su carta per il recupero di una struttura lasciata all’abbandono come il Cinema Turismo, solo per gettare fumo negli occhi alla cittadinanza.

I sammarinesi però non si dimenticano del Piano Regolatore Generale presentato a più riprese, dove poteva e doveva essere inserito il Cinema Turismo, ma mai adottato nonostante le pompose promesse elettorali, come non ricordare il Nuovo Ospedale rimasto rigorosamente su carta, il progetto strategico “San Marino 2030” (l’ennesimo!) o i tanti progetti spot annunciati anche recentemente, dallo spazio, all’intelligenza artificiale, utili solo per qualche applauso pre elettorale effimero ma poco sostanzioso per la nostra Repubblica.

Un Paese che ha un bilancio dello Stato in deficit strutturale di 70 milioni e con 120 milioni da pagare da qui al 2027 solo per gli interessi del debito pubblico, dovrebbe avere la capacità politica di fare squadra e con realismo destinare le risorse disponibili, che non sono molte, alle priorità sociali, che per Libera sono la salvaguardia dei redditi, il carovita e l’emergenza casa oltre ad un serio rilancio economico fatto di investimenti concreti non di progetti utili solo per la miope campagna elettorale dei singoli Segretari di Stato. Si gettano al vento solo delle gran risorse, che non abbiamo e che dovremmo destinare altrove.

Libera, già dalla prossima finanziaria, proverà con pragmatismo e una visione improntata al reale cambiamento, a rilanciare alcune proposte fatte in questi quattro anni di attività da forza di opposizione dando il suo contributo costruttivo e ricercando una programmazione seria per lo sviluppo del Paese che non può mancare anche alla vigilia di appuntamenti storici come l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.

Libera