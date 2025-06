San Marino. “Il manto e il velo”: l’arte contemporanea raccontata dai bambini invade la Galleria Nazionale

Parte domani, venerdì 6 giugno, la straordinaria mostra collettiva “Il manto e il velo e non solo”, che porta alla Galleria Nazionale San Marino ben 403 elaborati creativi realizzati dai bambini di 25 classi delle Scuole Elementari della Repubblica. Si tratta del risultato finale dei laboratori d’arte contemporanea 2024-2025 promossi dalla Galleria stessa, un progetto unico che unisce didattica, creatività e riflessione sui grandi temi dei diritti umani.

L’inaugurazione è fissata per le ore 17 presso le Logge dei Volontari, nel Giardino dei Liburni a San Marino, dove sarà possibile ammirare questa colorata e stimolante scenografia che invade la Vetrina, il Bookshop e l’Archivio Performativo della Galleria Nazionale. I lavori esposti sono frutto del laboratorio “Il manto e il velo”, ideato e condotto da Marinella Giacobbi, insegnante volontaria con lunga esperienza nella scuola elementare, con il coordinamento di Rita Canarezza, operatore culturale dei Musei di Stato, e il supporto di Elena Toccaceli, studentessa in Antropologia all’Università di Bologna.

Il laboratorio ha preso spunto da due opere significative della Collezione d’Arte dello Stato: la “Madonna della Rosa” (1661) di Elisabetta Sirani, custodita al Museo di Stato, e “Boy with Bullet” (1996) di Shirin Neshat, esposta nella Galleria Nazionale. Pur appartenenti a epoche e stili differenti, entrambe le opere sono state stimolo per un percorso di riflessione sull’impegno sociale dell’arte e sui diritti umani. I bambini sono stati accompagnati a riconoscere e interiorizzare i simboli visivi, a dialogare e a esprimersi anche con la parola scritta, prima di cimentarsi con materiali di riciclo e tecniche creative innovative, dando vita a opere originali e personali.

L’evento rappresenta la tappa conclusiva di un percorso che ha coinvolto attivamente le scuole di tutto il territorio, dall’Istituto di Domagnano a quello di Monte Giardino, passando per Faetano, Serravalle, Borgo Maggiore e molte altre. Ogni elaborato ha un titolo e una storia, raccontati direttamente dai piccoli artisti durante il laboratorio.

La mostra sarà aperta al pubblico sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle 9 alle 17, offrendo un’occasione preziosa per immergersi nell’arte contemporanea attraverso gli occhi e le mani dei più giovani. Un’occasione per scoprire come l’arte possa essere anche uno strumento di educazione civica, sensibilità sociale e inclusione.

La Galleria Nazionale San Marino, attraverso questa iniziativa, conferma il proprio impegno nella promozione dell’arte come esperienza viva e partecipata, capace di coinvolgere e arricchire tutta la comunità.