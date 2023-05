San Marino. Il Moto Club Titano organizza il 17 e 18 Giugno i Trofei Enduro Ktm, Husqvarna, Gas Gas

I Trofei Enduro Ktm, Husqvarna, Gas Gas faranno tappa per la loro terza prova a San Marino. Per Ktm ed Husqvarna, dopo le belle gare organizzate negli anni passati dal Moto Club Titano, si tratta di un ritorno, mentre per per Gas Gas è una prima volta.

San Marino, con il suo sviluppo collinare, e gli immancabili scorci panoramici sull’Appennino e sul Mare Adriatico, si presta perfettamente per realizzare percorsi fantastici: il tracciato di gara, sviluppato prevalentemente su sentieri e carraie, portetà i partecipanti a scoprire il territorio Sammarinese e del circondario.

La manifestazione avrà come quartier generale l’area del Multieventi Sport Domus e prenderà il via già il sabato pomeriggio con una prima manche di cross country all’interno del crossodromo Baldasserrona. La domenica, invece, saranno previsti 2 giri con 3 prove speciali cronometrate ciascuno tutte all’interno del territorio Sammarinese.

Appuntamento quindi al 17 e 18 giugno.