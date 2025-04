San Marino. Il Movimento Europeo Fair Play invita a partecipare all’iniziativa “Attraversare l’Europa per il Fair Play e la Pace”

Due appuntamenti promossi da Comitato Nazionale Sammarinese Fiar Play (CNSFP) in collaborazione con SERRAVALLE in WELNESS e JUVENES CICLISMO che hanno aderito al Progetto European Fair Play Movement EFPM ” Crossing Europe for Fair Play and Peace ” invitano a partecipare:

– Sabato 12 aprile 2025 ore 10 Camminata di Media Intensità Parco Ausa Dogana Area Manifestazioni – Sabato 19 aprile 2025 ore 16 Open Day Ciclismo Giovanile Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli Parco Laiala di Serravalle. Questa iniziativa mira a promuovere una cultura di sportività e comprensione reciproca riunendo diverse comunità in tutta Europa. Sottolinea il potere trasformativo dello sport nell’abbattere le barriere, costruire connessioni e ispirare le comunità a sostenere valori morali universali. Una Staffetta virtuale a livello continentale che riunisce tutte le persone con attività con l’obiettivo di promuovere il Fair Play, lo spirito sportivo e la Pace coprendo collettivamente la distanza virtuale tra le Capitali di ciascun Paese e Bruxelles correndo e praticando qualsiasi attività fisica. La distanza dei relè verso Bruxelles in base al Paese di provenienza San Marino – Bruxelles 995 KM. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP