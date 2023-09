San Marino. Il Murata calcio in versione carioca: in rosa nove giovani brasiliani

Murata in versione carioca nella stagione 2023-2024. La rosa, definita con la chiusura del mercato, è formata da 24 giocatori di cui 12 confermati, quattro volti nuovi (il portiere Luca Magnani, i centrocampisti sammarinesi Thomas Rastelli e Mattia Giardi, e quello toscano Niccolò Camassa) e – ecco la novità – da nove giovani comunitari di origine brasiliana tra cui un 1997 e gli altri nati tra il 2000 e il 2004, cresciuti in settori giovanili importanti. Che ci fanno nel campionato sammarinese? Cercano una vetrina per sbarcare in Europa dopo non essere riusciti a sfondare nei campionati professionistici del loro paese.

Le novità tecniche arrivano di pari passo a quelle societarie. Nel direttivo dello storico club guidato dal presidente Davide Graziosi, infatti, è entrato Danilo Cappovilla, doppio passaporto (italiano e brasiliano), figlio di un importante imprenditore brasiliano, a capo di tre Academy di cui una a San Paolo assieme all’ex campione del mondo con la Nazionale brasiliana nel 2002 Juliano Haus Belletti e una – Palestra Tre Valli – a Villanova Mondovì, in Piemonte. Inoltre c’è il suo stretto collaboratore, l’allenatore con patentino Uefa B Sergio Grassi, nello staff di mister Beppe Angelini: ricopre il ruolo di vice allenatore e direttore tecnico.

Gli interessi di Cappovilla sul Titano non sono legati solo al calcio: l’azienda del padre potrebbe avere una sede in futuro sul Titano. Intanto, in attesa della residenza, Cappovilla ha creato a San Marino una società di servizi sportivi che si chiama Forza Sport: si occupa di organizzazione di eventi, intermediazione, supporto per allenatori e giocatori.

Spiega Sergio Grassi: “Danilo è un imprenditore, io mi occupo della parte sportiva. Attraverso amici comuni abbiamo conosciuto la realtà del Murata; ai dirigenti abbiamo proposto un gruppo di giovani calciatori, che hanno buone qualità, la voglia di mettersi in mostra e di trovare un ingaggio in club professionistici come è accaduto ad un ragazzo del 1999 che è approdato grazie alla finestra covid nella massima serie bulgara dove ancora gioca”.

Anche San Marino oppure nel confinante territorio italiano potrebbe sorgere una Academy?

“E’ più di una possibilità. Io e lo stesso Cappovilla abbiamo già individuato degli impianti in territorio italiano dove ogni tre mesi una cinquantina di ragazzi di tutto il mondo saranno ospiti alternando studio e calcio con allenatori messi a disposizione dall’organizzazione. E non è detto che tra questi ragazzi si scoprano delle promesse con il Murata a fare da loro trampolino di lancio”.

In attesa del campionato che scatterà a metà settembre, mister Beppe Angelini giudica così la rosa: “Con i giovani brasiliani, che sono fortemente motivati, abbiamo aumentato la qualità della squadra; si è alzata l’asticella dell’intensità e della competizione a beneficio del collettivo. Sarà il campionato a dire quale sarà la nostra forza, i test amichevoli non contano. In ogni caso l’obbiettivo del Murata è migliorare l’ottavo posto della scorsa stagione”.

LA ROSA

PORTIERI: Gueye Moussa, Magnani Luca, Achille Terenzi.

DIFENSORI: Carlini Nicola, Gega Xhulio, Grieco Cristian, Matteoni Giacomo, Vitaioli Fabio, Vasconcellos De Marchi Silva Mario, Peters Buriche Ferreira Mayann, Brescianini Rafael.

CENTROCAMPISTI: Gaiani Matteo, Rastelli Thomas, Toccaceli Alex, Samel Gjorretaj, Mattia Giardi, Camassa Niccolò, Cicarelli De Morais Daniel, Rodrigues Filipe Renan.

ESTERNI: Affonso Rodrigues Joao Felipe, Simoes Cunha Matheus Edoardo.

ATTACCANTI Ura Raul, Ferraro Nicolas, Santana Matheus.