San Marino. Il NEXT Forum proietta San Marino al centro del dibattito sull’innovazione turistica: un successo di visione e partecipazione

San Marino, 10 giugno 2025 – Si è conclusa con un bilancio di eccezionale risonanza la prima edizione del “NEXT – Tourism Innovation Forum”, l’evento internazionale che nella giornata di oggi ha trasformato il Centro Congressi Kursaal in un laboratorio di idee e strategie per il futuro del settore turistico. L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino nell’ambito del Tavolo Turistico Territoriale “The Lovely Places”, ha superato ogni aspettativa, consolidando il ruolo del Titano come crocevia strategico per il dialogo sulle traiettorie evolutive del turismo globale. L’appuntamento si pone idealmente in continuità con il Convegno “Turismo per tutti” del novembre 2023, rafforzando l’impegno di San Marino nel promuovere un dibattito costante e costruttivo sul futuro del settore.

L’intensa giornata di lavori ha registrato una partecipazione qualificata di amministratori, accademici, investitori e professionisti della comunicazione, che hanno animato un confronto di altissimo profilo. L’evento ha tracciato una mappa precisa delle sfide e delle opportunità che attendono il comparto, dall’esigenza di una governance territoriale sinergica alla ridefinizione dei linguaggi promozionali, fino agli investimenti in chiave di sostenibilità e rigenerazione urbana.

Il denso programma ha offerto analisi puntuali e visioni prospettiche attraverso una serie di panel tematici:

Sinergia territoriale per la promozione turistica: L’apertura dei lavori ha messo a fuoco la necessità di superare i confini amministrativi per costruire una macro-regione turistica coesa e attrattiva, evidenziando il valore della collaborazione tra San Marino, Emilia-Romagna e Marche. È emersa l’urgenza di definire strategie comuni per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico condiviso, con un focus sulla creazione di percorsi esperienziali integrati che possano intercettare un pubblico internazionale sempre più esigente e attento alla qualità dell’offerta. A discuterne sono stati il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, l’Onorevole Gianluca Caramanna – Consigliere del Ministro del Turismo, e la Presidente ENIT Alessandra Priante. Il moderatore è stato Roberto Chiesa, Presidente Consulta per l’Informazione. Sono stati invitati a partecipare a questa iniziativa ben 120 Comuni, a testimonianza della volontà di unire le forze per una promozione turistica con le zone limitrofe, un approccio che ha già permesso di ottenere diversi bandi di carattere europeo tramite l’European Travel Commission.

La comunicazione turistica: sviluppi e modelli: Si è analizzato come la narrazione del viaggio sia evoluta, passando da una mera promozione a una condivisione di autenticità e valore. Il dibattito ha esplorato le nuove frontiere del marketing digitale, l’influenza crescente dei social media e dei content creator nel plasmare le scelte dei viaggiatori, e la necessità per le destinazioni di adottare un approccio agile e personalizzato, capace di intercettare le aspettative di nicchie di mercato specifiche attraverso linguaggi innovativi e piattaforme diversificate. Sono intervenuti Elide Giordani – Segretario Generale Ordine dei Giornalisti di Bologna, la Professoressa di Marketing Barbara Francioni – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, il giornalista e conduttore TV Osvaldo Bevilacqua, e il Sales Marketing Director Publitalia’80 / Gruppo Mediaset Andrea Landini. La moderazione è stata affidata a Roberto Chiesa.

L’esperienza turistica in un mondo che cambia: nuove direzioni: Il panel ha indagato l’evoluzione della domanda turistica, focalizzandosi sull’emergere di tendenze quali il turismo di prossimità, la ricerca di autenticità, la connessione con il territorio e la predilezione per esperienze che favoriscano il benessere personale e la “disconnessione” dal ritmo frenetico della quotidianità. Sono state discusse le strategie per sviluppare prodotti turistici che rispondano a queste nuove sensibilità, promuovendo un approccio più consapevole e rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali. Hanno preso parte alla discussione Elena Di Bella – Capo Redattrice de La Stampa, Responsabile “Viaggi e Tempo Libero”, il Professor di Marketing Bernard Cova – Kedge Business School (Marseille) e Bocconi University (Milan). Di particolare rilievo la lectio magistralis del Prof. Cova, che ha invitato a riflettere sui temi della decelerazione e disconnessione come nuovi sbocchi per il marketing dell’esperienza spirituale, evidenziando come ogni forma di turismo abbia una propria capacità di incuriosire e muovere le persone.

Film Tourism e produzioni TV: valori e opportunità: L’attenzione si è spostata sul potenziale del cinema e delle serie televisive come veicoli di promozione territoriale. Sono stati presentati casi di successo e discusse le metodologie per attirare produzioni cinematografiche e televisive, trasformando set cinematografici in potenti strumenti di storytelling e attrattori turistici, capaci di generare un indotto significativo e di proiettare l’immagine della Repubblica di San Marino su scala globale attraverso narrazioni di forte impatto emotivo. Il dibattito ha coinvolto Walter Ingrassia – Head of Marketing e Promotion RAI Fiction, Marco Zela – Head of Communication Corporate RAI, la Film Tourism Influencer e Creator Niki Argento, e l’attore e Responsabile per San Marino Film Tourism Fabrizio Raggi. A moderare è stato Roberto Chiesa di San Marino RTV.

Investimenti e rigenerazione urbana a fini turistici: L’ultimo panel ha affrontato il tema degli investimenti necessari per la riqualificazione delle infrastrutture e degli spazi urbani in funzione turistica. Si è sottolineata l’importanza di progetti di rigenerazione urbana che integrino sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio architettonico e creazione di servizi innovativi, al fine di migliorare l’attrattività delle destinazioni e garantire una crescita economica duratura e inclusiva. Sono state illustrate best practice internazionali e modelli di finanziamento che possono fungere da riferimento per lo sviluppo futuro. Hanno contribuito alla discussione la Consigliera per il Turismo della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, lo UN Tourism Senior Project Specialist – Innovation, Education, Investments Pablo Díaz-Rato Corchado, la Marketing and Communications Director Club del Sole Michela Marzoli, il Professor di Urban Planning del Politecnico di Milano Davide Ponzini, e Andrea Falzaresi del Club Family Hotel / Le Conchiglie Riccione. La moderazione è stata curata da Giacomo Barducci di San Marino RTV.

La giornata ha visto anche interventi istituzionali di rilievo, tra cui quello della Ministra del Turismo italiana, Daniela Santanchè, che ha sottolineato la vicinanza e la collaborazione tra i due Paesi nel settore turistico, evidenziando l’importanza di un’azione coordinata per rendere il turismo europeo un campione di resilienza e sostenibilità, capace di affrontare le sfide del futuro con spirito proattivo e lungimirante. Un’ulteriore intervista di grande spessore è stata condotta da Ilaria Vesentini – Giornalista de Il Sole 24 Ore – con il CEO della European Travel Commission Eduardo Santander, punto di riferimento per il Titano per quanto concerne le traiettorie europee del settore.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha commentato con soddisfazione i risultati dell’evento: “Il successo straordinario di questa prima edizione del NEXT Forum rappresenta l’avvio di una fase nuova per il ruolo di San Marino nel panorama turistico internazionale. Abbiamo dimostrato la capacità di essere una destinazione di inestimabile valore storico e culturale, ma anche un laboratorio di pensiero, un luogo dove si plasma attivamente il futuro del settore. L’altissima qualità del dibattito e gli spunti strategici emersi ci hanno fornito una chiara tabella di marcia. Il nostro impegno, ora, è tradurre questo patrimonio di conoscenza in azioni concrete, per promuovere innovazione e sostenibilità e garantire che la Repubblica resti un protagonista competitivo e visionario nel turismo di domani”. Il Segretario ha inoltre enfatizzato come “Il turismo non ha confini, dobbiamo iniziare a tracciare ponti e non creare in qualche modo barriere o comunque tendere a chiudersi, noi ci siamo da subito aperti. Il Covid, questo ce l’aveva insegnato.”

Il NEXT – Tourism Innovation Forum è dunque andato oltre al semplice convegno: è stata una chiara dichiarazione di intenti. La Repubblica di San Marino, attraverso questa piattaforma, ha rivendicato con forza la propria vocazione a essere un catalizzatore di dialogo e un incubatore di progettualità avanzate. L’eredità della giornata è una rete di relazioni consolidata e una visione condivisa: il futuro del turismo si costruisce oggi, attraverso la collaborazione, la conoscenza e la capacità di anticipare il cambiamento, ponendo le basi per una crescita sostenibile e orientata all’eccellenza, in linea con i principi di un turismo responsabile e consapevole, capace di generare valore per il territorio e per i suoi visitatori.

Segreteria di Stato per il Turismo